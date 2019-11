Vor Verkaufsstart: Mac Pro in freier Wildbahn gesichtet

Die Kollegen von MacRumors haben einen Screenshot aus der Instagram-Story von Calvin Harris „konserviert“.

Wie genau der DJ an den neuen Mac Pro gelangte, ist nicht bekannt. Auch wissen wir nicht, welche Ausstattung das Gerät hat.

Apple und Testimonials

Es ist jedoch sehr gut möglich, dass Apple dem Musiker das Gerät „spendierte“, damit dieser sich einen Eindruck davon verschaffen kann. Sehr wahrscheinlich ist dann aber auch, dass Harris nicht der Einzige ist, der so ein Gerät vorab schon erhielt.

Immer wieder nutzt Apple Prominente aus Musik, Mode und Film als Werbeträger, sogenannte „Testimonials“. Vielleicht erinnern Sie sich noch an Rapper Drake oder Modedesigner Karl Lagerfeld, die mit teuren, goldenen Apple Watches ausgestattet wurden, als diese noch gar nicht im Handel waren.

Wann kommt der neue Mac Pro?

Ende Oktober erhielt Apple von der US-Kommunikationsaufsicht FCC die Zulassung für das Gerät. Entsprechend kann es nicht mehr so lange dauern, bis der Desktop-Mac in den Handel geht. Auch Apple-Mitarbeiter wurden schon vorbereitet. mit enormen Leistungsdaten dann auch zu kaufen sein wird. Schließlich kündigte Apple selbst an, er solle „irgendwann im Herbst“ veröffentlicht werden.

Mac Pro mit immenser Leistung

Der neue Mac Pro ist ein Computer, der auch Steve Jobs gefallen hätte. Das Gerät verfügt über enorme Leistungsdaten, kann mit bis zu 28 Rechenkernen aufwarten, erlaubt bis zu 1,5 TB Arbeitsspeicher und bis zu 4 TB Festplattenspeicher. Zudem lassen sich mehrere Grafikkarten „in Reihe“ schalten, um deren Leistung und Speicher zu summieren.

Aber auch das Gehört zur Wahrheit dazu: Über den Preis wurde gestritten, vor allem beim Monitorständer und über das Design köstlich gelacht.

