01.08.2018 - 11:29 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Gestern gab Apple die aktuellen Quartalszahlen bekannt und kündigte endlich auch Apple Pay für Deutschland an. Daneben ließen sich auch weitere Details zu anderen Projekten und Themen von Apple-CEO Tim Cook erfahren, der sich einmal mehr sehr gesprächig zeigte. Während in der Vergangenheit nur wenige Details zu den Beta-Versionen ans Licht kamen, nannte Cook nun auch offizielle Nutzerzahlen der aktuellen Versionen.

Seit Anfang Juni haben Entwickler bereits die Möglichkeit iOS 12, tvOS 12, watchOS 5 und macOS Mojave zu testen und Apps für die neuen Betriebssysteme zu optimieren. Auch „normale“ Nutzer kamen kurze Zeit später in den Genuss der Betas (außer watchOS 5). In typischer Apple-Manier hüllt man sich in Schweigen zu den Daten und Zahlen. Apple-CEO Tim Cook ließ es sich dennoch nicht nehmen, die aktuelle Nutzerzahl bekanntzugeben. Laut Cook verwenden rund vier Millionen Nutzer derzeit Betas der kommenden Betriebssysteme. Während der Apple-Chef nicht ins Detail geht und die Zahl auf einzelne Betriebssystem aufschlüsselt. Allerdings dürfte dabei klar sein, dass wohl der Großteil der Beta-Tester eine iOS-Version verwendet.

Auch sonst gibt sich der CEO optimistisch gestimmt, da seit der Veröffentlichung im Juni viel positives Feedback zu den Vorabversionen bei Apple eingegangen ist und auch die Entwickler soweit zufrieden mit dem Update sind. Es sei auch anzumerken, dass die derzeitigen Beta-Versionen überaus stabil laufen und nur wenige auffallende Bugs beherbergen. Man merkt Apples Bemühungen nach mehr Stabilität und besserer Performance deutlich. In den vergangenen Jahren war eher das Gegenteil der Fall. Daher wundert es nur wenig, dass in diesem Jahr rund vier Millionen Nutzer Beta-Versionen testen und damit das Vertrauen in Apple zum Ausdruck bringen.

