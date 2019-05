08.05.2019 - 21:45 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Sollte der Gesetzesvorschlag des republikanischen Senators Josh Hawley aus Missouri angenommen werden, dann werden sich viele Spielehersteller nach neuen Geschäftsmodellen umgucken müssen. Der Senator will, dass Lootboxen in Spielen nur noch an Personen ab 18 Jahren verkauft werden dürfen. So sollen die Jugendlichen vor üblen Geschäftemachern geschützt werden.



In vielen Spielen gibt es sogenannte Lootboxen. Das sind Gegenstände und Gegenstandssammlungen, die Geld kosten und den Nutzer helfen, Vorteile im Spiel zu erhalten. Es gibt zwar auch eine Reihe von Spieleanbietern, die auf derartige Geschäftsmodelle verzichten, doch insgeamt ist das Phänomen in der Branche weit verbreitet. Der Gesetzentwurf "Protecting Children from Abusive Games Act" würde den Verkauf solcher Lootboxen an Personen unter 18 Jahren verbieten, wie https://appleinsider.com/articles/19/05/08/proposed-us-bill-would-ban-loot-boxes-in-mac-ios-games-for-players-under-18" target="_blank">AppleInsider berichtet.



Besonders mobile Spiele sind mit solche Lootboxen durchsetzt, die erheblich ins Geld gehen können. Jugendliche und vor allem Kinder können gar nicht erkennen, was das für Summen sind und kaufen oft hemmungslos ein - auf ihre eigenen Kosten oder gar auf Kosten der Eltern, die die Rechnung begleichen müssen. Insofern wäre ein entsprechendes Gesetz natürlich auch ein Schutz für die Eltern.



"Wenn ein Spiel für Kinder konzipiert ist, sollten Spieleentwickler nicht die Möglichkeit haben, Sucht zu monetarisieren", sagte Senator Hawley als Begründung. "Und wenn Kinder Spiele für Erwachsene spielen, sollten sie von zwanghaften Mikrotransaktionen abgehalten werden.".



In vielen Ländern gegen Behörden bereits gegen Spieleentwickler vor, die das Suchtverhalten ihrer Nutzer monetär ausnutzen, so zum Beispiel Japan, China und Belgien. In den USA gibt es derartige Gesetze noch nicht.



Und nicht nur Spielentwickler könnten durch rigide Regulierungseingriffe das Nachsehen haben - Apple profitiert immerhin auch von In-Game-Verkäufen.



Wie steht ihr dazu? Sollten Loot-Boxen für Kunden unter 18 Jahren verboten werden?

