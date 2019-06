Google produziert keine Tablets mehr. Offenbar ist das Geschäft mit Pixel-Tablets für Google nicht so lukrativ gewesen wie dasjenige mit den Pixel-Smartphones. Letztere kommen relativ gut bei einer bestimmten Zielgruppe an und verkaufen sich aktuell in dritter Generation. Nun kündigte Google aber gegenüber Computerworld an, dass man in Zukunft keine weiteren Tablets auf den Markt bringen werde. Zudem wurden bereits begonnene Projekte gecancelt.