18.09.2019 - 19:35 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius

Apple-Mitarbeiter-Schulung in Indien (Bild: Apple)

Apple baut seine Aktivitäten in Indien aus. Rund 1 Milliarde US-Dollar fließen über Apple-Partner in das Land mit der zweit-größten Bevölkerung nach China. Allen voran baut Foxconn in Indien die iPhone-Produktion aus. Die Geräte sind sowohl für den dortigen Markt als auch für den Export bestimmt, damit Apple eine Alternative zu China als Produktionsstandort bekommt und Strafzölle im US-Handesstreit vermeiden kann.

Es begann mit dem iPhone SE. Später kam bei Foxconn in Indien das iPhone X hinzu. Jetzt investiert Apple über seine Industrie-Partner die Gesamtsumme von rund 1 Milliarde US-Dollar in Indien. Dies berichtet die Times of India. Das lokale Medium nennt auch Gründe für das Engagement im Land mit der zweit-größten Bevölkerung nach China. Denn mit der Produktion in Indien kann Apple drohende Strafzölle der Trump-Administration auf Importe aus China umgehen.

Vorrangig sollen die mit „Made in India“ gekennzeichneten iPhone-Geräte in den Export gehen und auch in Europa verkauft werden, sagt der indische IT-Minister Ravi Shankar Prasad. Mittelfristig bereitet sich Apple jedoch vor, die iPhones in Indien zu verkaufen. Denn Indien ist der zweit-größte Markt für Smartphones und erhebt auf Technik-Importe eine Steuer von 20 Prozent, die das ohnehin hochpreisige iPhone für Kunden in Indien zusätzlich verteuern.

Außerdem plant Apple drei eigene Retail-Stores in Indien. Standorte in Mumbai und Delhi befinden sich bereits in der engeren Wahl. Dafür muss Apple aber eine 30-Prozent-Quote in der lokalen Produktion erfüllen. Mit dieser Regelung beschleunigt Indien seine gesellschaftliche Entwicklung, weil ausländische Firmen zu Investoren gezwungen werden, wenn ihre Produkte in Indien verkauft werden sollen.

Zwischen 15 bis 30 Prozent der Produktionskapazitäten möchte Apple in den kommenden Jahren außerhalb von China vorhalten.

