27.07.2018 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

(Bild: The White House)

US-Präsident Trump hat erneut fälschlicherweise behauptet, dass Apple plant, "neue Werke" in den Vereinigten Staaten zu bauen. Wie von Business Insider bemerkt, machte Trump den Kommentar während einer Rede, in der er das Wachstum der US-Wirtschaft ankündigte. Das Gerücht, dass Apple neue Produktionsstätten in seinem Heimatland plant, hält sich beständig.

Nicht alle Aussagen von Trump zu diesem Thema sind falsch. Er behauptet zwar fälschlicherweise, dass Apple in den Vereinigten Staaten "neue Fabriken" baut, doch er sagte auch, dass das Unternehmen einen "prächtigen Campus" in den USA plant. Und das ist tatsächlich richtig und es handelt sich dabei nicht um den Apple Park. Apple kündigte Anfang des Jahres an, dass es 2018 in den USA "einen Campus einrichten wird, auf dem zunächst technischer Support für Kunden untergebracht ist".

Trump sagte leider auch: "Apple allein bringt 230 Milliarden US-Dollar ein und sie bauen neue Anlagen, sie bauen einen großartigen Campus, sie werden ihr Geld sehr weise ausgeben, aber sie geben es in unserem Land aus, nicht in einem anderen Land", sagte Trump in einer Rede auf dem Südrasen des Weißen Hauses. "Das wurde durch die neue Steuersenkung und den Reformplan ermöglicht", fuhr er fort.

Dass Apple "neue Fabriken" in den Vereinigten Staaten baut, ist eine seit langem verbreitete Unwahrheit. Trump behauptete erstmals im vergangenen Jahr, dass Tim Cook ihm versprochen hatte, dass Apple drei "große" Produktionsstätten in den USA bauen würde. Cook wich dann einer Frage über solche Anlagen aus und propagierte nur das bereits vorhandene Engagement des Unternehmens für die Schaffung von Arbeitsplätzen und das Wachstum in den Vereinigten Staaten.

Wie sich herausstellte, bezog sich Trump scheinbar auf die einzelne Anlage, die von Foxconn in Wisconsin geplant wurde und mit deren Bau im letzten Monat begonnen wurde. Die Anlage wird große LCD-Panels herstellen, doch die sind nicht für Apple gedacht. Offenbar setzte Trump schlichtweg Foxconn mit Apple gleich. Es stimmt natürlich, dass Apple viel bei Foxconn bauen lässt, aber das tun andere Unternehmen auch.

