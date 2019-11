Trump will Apples Fabrik besuchen

Das einzige Werk von Apple in den USA befindet sich in Texas. Dieses soll am Mittwoch hohen Besuch durch US-Präsident Donald Trump und Apple-Chef Tim Cook erhalten, heißt es bei der Nachrichtenagentur Reuters. In der Niederlassung in Texas wird Apples High-End-Computer montiert.

Trump wird die Reise zum Anlass nehmen, mehr Arbeitsplatzverlagerungen in die USA zu fordern. Derzeit wird ein Großteil von Apples Produkten in China gefertigt und läuft Gefahr, in den Handelsstreit zwischen den beiden Staaten mit hohen Zöllen belastet zu werden.

Trump hat Tim Cook in den letzten Monaten mehrmals getroffen. Cook hat es geschafft, dass Trump nicht mehr ganz so rabiat gegen das Unternehmen vorgeht.

Tim Cook setzt sich als Chef von Apple natürlich für seine Firma und die Mitarbeiter ein - auch bei US-Präsident Donald Trump. Als im Sommer 2019 im Raum stand, dass auch auf iPhones Zölle erhoben werden, wandte sich Cook nach einem Bericht des Wall Street Journals nicht direkt an Trump sondern an Jared Kushner, Trumps Chefberater und Schwiegersohn. Der arrangierte ein Treffen. Kurz danach wurde eine Reihe von Sonderregelungen geschaffen, um die iPhones und andere Elektronik vor Importzöllen zu schützen, heißt es beim Wall Street Journal.

2017 überraschte Trump Apple mit der Aussage, dass Cook ihm drei große US-Fabriken versprochen habe. Die sind bisher nicht gebaut worden. Die Mac-Pro-Produktion war schon seit dem letzten Modell in Texas beheimatet. Es handelt sich aber mehr um eine Endfertigung - die meisten Teile werden nun einmal von Drittherstellern bezogen.

Der Mac Pro soll noch Ende 2019 auf den Markt kommen.



