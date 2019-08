19.08.2019 - 12:42 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Am vergangenen Freitag traff sich Apple-CEO Tim Cook einmal mehr mit US-Präsident Donald Trump. Bei einem Abendessen sprachen die beiden über verschiedene Themen und Cook macht dabei unter anderem deutlich, wie sehr neue Einfuhrzölle für Komponenten aus China der eigenen Wirtschaft schaden könnten. Aktuellen Berichten zufolge soll der Apple-Chef damit den Präsidenten nochmals zum Nachdenken angeregt haben.

Wie CNBC berichten, haben sich Tim Cook und Donald Trump am Freitagabend zum Essen getroffen und ein weiteres Mal über China-Zölle gesprochen. Dabei machte Cook gegenüber dem Präsidenten eine interessante Aussage. Der Apple-Chef sagte dazu, dass die Zölle unfair seien. Ein Großteil der Apple-Produkte werden in China produziert und würden dann mit mindestens zehn Prozent besteuert. Gleichzeitig ist Apples größter Konkurrent Samsung weitestgehend davon befreit, weil das Unternehmen die meisten Produkte in Südkorea produziert und damit die Strafzölle umgeht.

Dem Bericht zufolge zeigte sich der US-Präsident von dem „guten Argument“ beeindruckt und gab an, dass es für Apple durchaus schwierig wäre die Zölle zu zahlen, während ein sehr guter Mitbewerber dies nicht machen muss. Dies hat Trump zum Nachdenken gebracht, aber ob es zum wirklichen Umdenken kommen wird, muss sich erst noch zeigen. Zunächst verschob man die Einführung der Zölle auf iPhone, iPad und andere elektronische Güter vom 1. September auf den 15. Dezember. Damit hat Apple bei der Einführung der neuen iPhone-Modelle zunächst noch Glück und wird die Preise nicht erhöhen müssen. Allerdings könnte die späte Einführung dann das Weihnachtsgeschäft für Apple sowie weitere Unternehmen leicht negativ beeinflussen.

Übrigens bleiben die meisten Mac-Modelle sowie Apples Wearables, die Apple Watch sowie die AirPods, weiterhin auf der Zollliste, die ab dem 1. September gültig ist.

