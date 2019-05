19.05.2019 - 11:04 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



(Bild: Turlane Universität/Screenshot: Maclife)

Die Begrüßungsansprache der Turlane Universität in New Orleans hielt dieses Jahr kein geringerer als Tim Cook. Er verriet dabei, wie er zu Apple kam und was er vorher machte.

Tim Cook hat eine Eröffnungsansprache für die Tulane-Universität in New Orleans gehalten und erhielt die Ehrendoktorwürde der Uni. In seiner Rede erzählte der Manager, wie er zu Apple kam und wie er mit Steve Jobs zusammen gearbeitet hat.

Cook hatte vor seiner Zeit bei Apple einen Job beim Computerhersteller Compaq. Der Job war gut und es sah damals auch für das Unternehmen gut aus. Apple hingegen war damals kurz vor dem Ende.

Tim Cook sagte in seiner Rede, die live gestreamt und jetzt online nachzuverfolgen ist: „Ich hatte einen angenehmen Job bei einer Firma namens Compaq, für die es damals so aussah, als würde sie für immer an der Spitze stehen. Wie mir scheint, sind die meisten von euch wahrscheinlich zu jung, um sich an den Namen des Unternehmens zu erinnern. Aber 1998 überzeugte mich Steve Jobs, Compaq hinter mir zu lassen und in ein Unternehmen am Rande des Bankrotts einzusteigen. Sie bauten zwar Computer, aber damals waren die Leute nicht daran interessiert, sie zu kaufen. Steve hatte einen Plan, die Dinge zu ändern. Es ging nicht nur um den iMac oder das iPad, es ging um die Werte, die diese Erfindungen zum Leben erweckten. Die Idee, dass es möglich ist, die Gesellschaft voranzubringen, indem man mächtige Werkzeuge in die Hände aller legt.“

Damit hatte Jobs Cook offenbar überzeugt, denn Cook wechselte bekanntlich zu Apple. Cook sprach in seiner Rede auch über den Klimawandel und forderte die Absolventen der Uni auf, für künftige Generationen eine bessere Welt zu schaffen.

