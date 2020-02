Tim Cook: China bekommt das Coronavirus unter Kontrolle

Apple senkte bereits die Umsatzprognosen für das laufende Quartal. Die Produktion wurde längere Zeit unterbrochen. Auch chinesische Apple Stores waren lange geschlossen und haben aktuell strenge Kontrollen. Zudem ist auch das bislang unangekündigte März-Event in der Schwebe, welches neue iPads, MacBooks und mehr bringen soll. In einem Interview mit Fox Business gab sich Apple-CEO Tim Cook allerdings zuversichtlich und glaubt, dass man die Lage in den Griff bekommt:

Original:

„It feels to me that China is getting the coronavirus under control. When you look at the numbers, they're coming down day by day by day. And so I'm very optimistic there.“

Übersetzung:

„Es fühlt sich für mich so an, als würde China das Coronavirus unter Kontrolle bekommen. Wenn man sich die Zahlen anschaut, dann kommen sie Tag zu Tag zu Tag weiter runter. Und daher bin ich dabei sehr optimistisch. “