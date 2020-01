Apple wegen unfairer Methoden beschuldigt

Wie The Washington Post berichtet, wurde eine Anhörung zum Kartellrecht einberufen, in der Manager von Sonos, Tile und weiteren Tech-Unternehmen zu den Geschäftpraktiken Amazon, Apple, Facebook und Google befragt werden. Dabei soll die Frage geklärt werden, ob kleinere Unternehmen unter den Silicon-Valley-Giganten leiden und eventuell sogar einen Wettbewerbsnachteil erleiden.

Besonders große Angst habe die Firma Tile. Man könne das gesamte Geschäft an Apple verlieren. Wie das Unternehmen ausführt, haben die Gerüchte um Apples eigenen Tracker für Gegenstände sowie tiefgreifende Änderungen in iOS 13 den eigenen Verkäufen geschadet.

In iOS 13 änderte Apple die Funktionsweise der Standortfreigabe für Apps und Bluetooth-Geräte wie etwa die Tile-Tracker. Dadurch kann die vollständige Funktion der Accessoires nicht mehr gewährleistet werden und Gegenstände können womöglich nicht mehr aufgefunden werden, da die umfassende Standortfreigabe tief in den Einstellungen versteckt ist und dadurch von den Nutzern unter Umständen nicht so leicht gefunden und aktiviert wird.

Gleichzeitig setzte man mit „Wo ist?“ eine neue App zum Suchen und Finden von Geräten um, bei der solche Hürden nicht zu nehmen sind. Apple äußerte sich dazu und gab an, dass man kein Geschäftsmodell auf Basis von Standortdaten von Nutzern und Geräten betreibe. Tiles Anwalt zufolge hätte die Änderung dennoch zur Folge, dass Tile-Nutzer dadurch „irritiert und frustriert seien“. Apple reagierte und verlautbarte in einem Statement, dass man an einer Möglichkeit arbeite, um Nutzern wieder direkt das fortlaufende Tracking durch Drittanbieter-Apps zu ermöglichen. Dabei möchte man auf die Rückmeldungen der Entwickler hören, aber auch die Privatsphäre der Nutzer schützen.

„Apple builds its hardware, software, and system level apps to protect user privacy and provide the best products and ecosystem in the world. Apple has not built a business model around knowing a customer's location or the location of their device.

When setting up a new device users can choose to turn on Location Services to help find a lost or misplaced device with ‌Find My‌ ‌iPhone‌, an app that users have come to rely on since 2010. Customers have control over their location data, including the location of their device. If a user doesn't want to enable these features, there's a clear, easy to understand setting where they can choose exactly which location services they want enabled or disabled.

In regard to third-party apps, we created the App Store with two goals in mind: that it be a safe and trusted place for customers to discover and download apps, and a great business opportunity for developers. We continually work with developers and take their feedback on how to help protect user privacy while also providing the tools developers need to make the best app experiences.

We're currently working with developers interested in enabling the "Always Allow" functionality to enable that feature at the time of setup in a future software update.“