28.05.2019 - 17:41 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



28.05.2019 - 17:41 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Seit gut einem Jahr dominiert kaum eine andere App so sehr das Internet wie TikTok. Die kurzen Videos finden sich mittlerweile auf nahezu allen Plattformen wieder und nun könnten die Entwickler hinter der erfolgreichen App einen Schritt weitergehen. Wie die Financial Times aktuell berichtet, soll ByteDance nämlich an einem eigenen Smartphone arbeiten. Dies möchte das Wirtschaftsblatt aus zwei anonymen Quellen erfahren haben.

Dem Bericht zufolge ist ein eigenes Smartphone bereits seit langer Zeit der Traum des ByteDance-CEOs Zhang Yiming. Auf diesem soll viele Apps der Entwickler vorinstalliert sein. Neben der beliebten TikTok-App soll es sich dabei um den Newsaggregator Jinri Toutiao sowie einen bisher unangekündigten Musikstreamingdienst handeln. Dazu soll das Unternehmen bereits Deals mit diversen Zulieferern gemacht haben. Unter anderem soll ByteDance mit dem Smartphone-Hersteller Smartisan entsprechende Verträge geschlossen und sich auch neue Talente in das Team geholt haben.

Das Smartphone soll sich aktuell noch in einer frühen Phase befinden, sodass der Bericht noch keinerlei Aussagen zum Design, Preis oder einem möglichen Veröffentlichungstermin macht. Zudem gibt es auch keine Aussagen bezüglich Startterritorien. In Indien erhielt die TikTok-App nach einem rapiden Wachstum schnell einen Bann durch die Regierung. Auch der US-Markt bringt durch den Handelskrieg einige Risiken mit sich, sodass unklar ist, ob ein solches Smartphone in diesen Zeiten überhaupt Sinn macht.

Anzeige