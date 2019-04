Betrug mit gefälschten iPhones (Bild: Youssef Sarhan)

Krass: Studenten erleichtern Apple mit gefälschten iPhones um beinahe $1 Million. Wer hätte das gedacht? Apple jedenfalls nicht. Denn der iPhone-Hersteller wurde von den zwei chinesischen Ingenieursstudenten Quan Jiang und Yangyang Zhou 2017 aufs Kreuz gelegt. Beide stehen nun in Oregon, USA, vor Gericht. Die Anklage lautet auf Betrug und Diebstahl.

Es ist kein Aprilscherz. The Oregonian berichtet über zwei College-Studenten aus Oregon, die Apple in großem Stil hereingelegt haben. Sie stehen nun vor einem Bundesgericht in Oregon.

Gefälschte iPhones zur Reparatur gegeben

Quan Jiang und Yangyang Zhou führten seit 2017 tausende „gefälschter“ iPhones aus Hong Kong in die USA ein. Diese sandten sie entweder über Apples Reparaturprogramm an den Hersteller ein oder gingen mit den Geräten in einen Apple Store.

Die gefälschten iPhones tauschte der Konzern häufig direkt gegen funktionsfähige Geräte um. Sobald die beiden jungen Männer diese hatten, verschickten Sie sie zurück in die Heimat. Dort wurden sie gewinnbringend verkauft.

Apple entstand $895.000 Schaden

Den Gerichtsdokumenten kann man entnehmen, dass Apple durch den Tausch der iPhones ein Schaden in Höhe von 895.000 US-Dollar entstand.

Familie involviert

Zumindest die Mutter von Quan Jiang war in das Geschehen involviert. Doch der Reihe nach: Yangyang Zhou schmuggelte die gefälschten Geräte ins Land. Jiang brachte Sie dann persönlich in einen Apple Store oder sandte sie ein. Bei schickten die Austauschgeräte dann nach China, wo sie Mittelsmänner gewinnbringend verkauften. Ebendiese überwiesen Jiangs Mutter Geld, dass diese wiederum ihrem Sohn auf ein Konto in die USA schickte.

Insgesamt reichte Jiang 3069 iPhones als Garantiefälle bei Apple ein. Davon ersetzte Apple letztlich 1493 Stück.

Apple wusste früh Bescheid

Im Sommer des Jahres 2017 erhielt Jiang an die Adresse Zhous eine Unterlassungserklärung geschickt, in der dem Studenten deutlich gemacht wurde, dass Apple darüber Bescheid wisse, dass er gefälschte iPhones importiere.

Die Angeklagten behaupten, dass Sie nicht wussten, dass die Geräte gefälscht gewesen seien.

