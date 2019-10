Spotify haut auf die Pauke: Wachsen doppelt so schnell wie Apple Music

Spotify gab neuerlich die Zahl seiner Abonnenten preis. Für den an der Börse gehandelten Musikstreaming-Anbieter ist diese so etwas wie eine Währung, die Auskunft darüber geben kann, welchen Umsatz das Unternehmen potenziell erzielen kann. Tatsächlich erfuhr die Öffentlichkeit über die Abonnenten-Zahlen, da Spotify seinen Quartalsbericht veröffentlichte. Daraufhin schoss der Aktienkurs des Anbieters deutlich in die Höhe: Er liegt aktuell bei knapp 17 Prozent im Plus gegenüber dem letzten Handelstag.

Ende Juni verfügt Spotify noch über 108 Millionen zahlender Abonnenten. Ende September waren es dann 113 Millionen. Die Zahl „aller“ Hörer von Spotify liegt bei 248 Millionen. Mehr als die Hälfte der Nutzer setzt also auf die werbefinanzierte Variante des Musikstreaming-Angebots.

In einem Brief an die Aktionäre betont Spotify, dass es ungefähr zweimal so schnell wachse wie Konkurrent Apple. Außerdem sei die Aktivität der eigenen Nutzer ebenfalls gut doppelt so hoch wie bei Apple-Music-Abonnenten.

„We continue to feel very good about our competitive position in the market. Relative to Apple, the publicly available data shows that we are adding roughly twice as many subscribers per month as they are. Additionally, we believe that our monthly engagement is roughly 2x as high and our churn is at half the rate.“