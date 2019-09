Bekommen die neuen iPhone-Modelle wirklich einen Buckel? Was tut sich im Inneren? Wie teuer werden die Geräte? Kommt eine neue Apple Watch? Und was ist eigentlich mit Apple TV+ und Apple Arcade? Alle diese Fragen werden hoffentlich am Dienstagabend auf der Keynote von Apple beantwortet. Für euch fassen wir den Abend gewohnt kompetent und locker in unserem Podcast-Livestream zusammen.