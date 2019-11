Schlechte Neuigkeiten: Disney+ in Deutschland teurer?

Heute startet Disney+ in den USA. Dort kostet der Service 6,99 US-Dollar im Monat oder 69,99 US-Dollar im Jahr. Das Jahresabo bietet entsprechend eine kleine Ersparnis.

Teurere Preise in Europa?

Aber wie viel kostet das Angebot in Deutschland, wenn es im März 2020 startet?

Das hat Disney noch nicht offiziell bekannt gegeben. In den Niederlanden, wo das Angebot seit September im Betatest war, kostet es tatsächlich 6,49 Euro. Doch nun fand ein MacRumors-Leaser namens Jean-Marc weitere Informationen.

Nutzer findet Preise

Jean-Marc verfügt über drei iTunes-Accounts für die USA, Großbritannien und Frankreich. Statt sich sofort für das Abo anzumelden, wechselte er geistesgegenwärtig seinen iTunes-Account. Ihm wurden dann aktualisierte Preisinformationen in britischen Pfund und Euro angezeigt.

Das bedeutet vor allem eines: Disney hat offenbar im App Store bereits internationale Preise „eingetragen“. In Stein gemeißelt sind diese aber freilich nicht. So müsste man demnach in Frankreich 7,49 Euro monatlich zahlen oder 75,99 Euro im Jahr. Und in Großbritannien würden 6,99 GBP im Monat fällig, oder 68,99 GBP im Jahr.

Namhaftes Angebot

Disney+ könnte zu einer echten Konkurrenz von Netflix und Amazon werden. Denn das Unternehmen verfügt über einen enormen Fundus an sehr vielen beliebten Marken wie Star Wars, Marvel oder auch die Simpsons.

Sicher ist, dass Apple es mit seinem Angebot schwerer haben wird als beispielsweise mit der Einführung von Apple Music. Denn anders als bei der Musik, zeichnet sich das Portfolio der Streaming-Anbieter vor allem durch Eigenproduktionen aus. Es kann natürlich sein, dass der iPhone-Hersteller mit seinen Produktionen ein nächstes House of Cards oder Breaking Bad gelingt, das Fans so sehr lieben. Doch das muss sich erst noch zeigen.



