08.08.2019 - 18:05 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Bereits seit vielen Jahren ist Samsung dafür bekannt, dass man in Werbespots das iPhone oder iPad wegen fehlender Funktionen neckt. Zuletzt hatten die Südkoreaner Apple wegen den fehlenden Kopfhöreranschlüssen bei vielen Modellen geärgert. Jetzt stellte das Unternehmen jedoch das Galaxy Note 10 vor. Dieses kommt überraschenderweise auch ohne 3,5-mm-Klinkenanschluss daher und stellt damit alte Werbeversprechen infrage.

Beim Pixel 2 macht sich Google noch lustig über den fehlenden Kopfhöreranschluss des iPhone X und anderer iPhone-Modelle. Schon beim Pixel 3 tat man es Apple nach und verzichtete ebenfalls auf den Anschluss. Jedoch ging man selbst humorvoll damit um. Anders sieht es da bei Samsung aus. Bereits seit dem iPhone 7 musste sich Apple Spott aus Südkorea gefallen lassen, die ihre Flaggschiff-Modell auch weiterhin mit dem Klinkenanschluss versehen (haben).

Allerdings änderte sich dies jetzt. Während die Galaxy S10-Modelle noch mit der kleinen Kopfhörerbuchse ausgestattet sind, entschied sich Samsung beim Galaxy Note 10 dagegen und verabschiedete sich damit von einem liebgewonnenem Anschluss. Jedoch hat dies einen sehr faden Beigeschmack, da das Unternehmen in den vergangenen Jahren Apples stets für den Wegfall in zahlreichen Werbevideos aufzog und nun selbst nachzieht. Zum Glück kann man jedoch die alten Spots einfach still und heimlich von YouTube entfernen. „Das wird schon niemanden auffallen“, dachte man sich wohl bei Samsung und lag damit weit daneben.

Möchte man das Galaxy Note 10 gleichzeitig laden und Musik hören, dann sieht es unterwegs ähnlich aus beim iPhone. Entweder weicht man auf Bluetooth-Kopfhörer aus oder man kauft einen teuren Splitter-Adapter.

