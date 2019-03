Lindner berichtet für die FAZ zwar aus New York, aber scheint sich nur hin und wieder mit dem Thema auseinanderzusetzen. Das zeigen Einschätzungen wie diejenige, dass „Apple auch ein Nachrichtenportal“ präsentierte. Apples News allerdings gibt es schon länger, nur der Plus-Service ist neu.

Presseschau: Reaktionen zu Apples neuen Dienstleistungen. Apple stellte gestern die Aboservices Apple News+, Apple TV+ und Apple Arcade vor, sowie die Kreditkarte Apple Card vor. Je nachdem, wen Sie fragen, fällt das Feedback positiver aus als anderswo. Zum Beispiel gibt es deutlich Befürworter in den USA als anderswo. Das liegt nicht zuletzt daran, dass das Unternehmen einige Services vorerst nur in den USA (Apple Card) oder zumindest in Nordamerika (Apple News+) anbieten wird. Die Beurteilung der Services hat dafür für Nicht-Amerikaner vermutlich oft einen Bias. Wir wollen Ihnen trotzdem einige Reaktionen zu Apples gestrigem „It’s showtime“-Event präsentieren. Wir legen diesmal einen Fokus auf deutschsprachige Angebote und deren Meinung.