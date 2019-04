29.04.2019 - 11:17 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Kurz nachdem Apple die zweite Generation der AirPods veröffentlichte, kündigte das Tochterunternehmen Beats ebenfalls neue drahtlose Kopfhörer mit dem neuen H1-Chip an. Anders als bei den kleinen weißen Ohrhörern wurden die neuen Beats ohne sofortige Vorbestellmöglichkeit angekündigt. Wie man nun bekanntgab, lassen sich die Powerbeats Pro ab diesen Freitag vorbestellen – ziemlich genau einen Monat nach der Vorstellung.

Mit dem Wegfall des 3,5-mm-Klinkenanschluss bei allen iPhone-Modellen ab dem iPhone 7 hat Apple „Courage“ bewiesen und einen Boom um drahtlose Kopfhörer losgetreten. Mit den AirPods, BeatsX und Powerbeats3 Wirelesse veröffentlichte man gleich mehrere gute Optionen. Während die zweite Generation der AirPods seit kurzer Zeit auf dem Markt ist und eher im Alltag zu finden ist, stellte Apple-Tochter Beats auch die Powerbeats Pro vor. Die durch besseren, anpassbaren Sitz, lange Laufzeiten sowie ein schweißabweisendes Design bestens für den Sport geeignet sind.

Wie man nun bekanntgab, kann man die neuen Ohrhörer ab dem 3. Mai auf Apple.com sowie auf der offiziellen Beats-Website vorbestellen. Allerdings gibt es zwei Haken: Mit einem Preis von rund 250 Euro sind sie nicht gerade günstig und können zudem erstmal nur in Schwarz bestellt werden.

Powerbeats Pro: Ab wann sind sie verfügbar?

Die Powerbeats Pro werden zuerst nur in Schwarz erscheinen, während die Farben Elfenbein, Moos und Navy im Sommer folgen werden. Der Vorbestellstart ist bereits an diesem Freitag. Die Auslieferung erfolgt dann exakt eine Woche später – am 10. Mai. Damit erhalten vor allem sportbegeisterte Nutzer eine solide Alternative zu den AirPods (2. Gen.) und müssen dabei nicht auf Features wie „Hey Siri“, den neuen H1-Chip sowie vieles mehr verzichten. Allerdings ist aktuell noch kein Ladecase geplant, das auch drahtlos aufgeladen werden kann.

