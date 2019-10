Nachdem Samsung und Apple bereits Ihre neuen 2019er Smartphones vorgestellt haben, wird in rund zwei Wochen auch Google folgen. Seit Monaten teasert der Suchmaschinenriese das Pixel 4 an und hat zahlreiche Details verraten – bewusst und durch Leaks. Neben den neuen Smartphones soll Google am 15. Oktober aber auch neues Zubehör vorstellen. Letzten Gerüchten zufolge soll das Unternehmen an einem Nachfolger der Pixel Buds arbeiten und diese zu den AirPods konkurrenzfähiger machen.