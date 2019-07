Auf Website oder in Apps haben Sie sicher schon bemerkt, dass Sie sich nicht unbedingt mit all Ihren Daten registrieren (beziehungsweise diese neu eingeben) müssen. Vielmehr steht hier oft neben der E-Mail-Adresse auch Facebook, Twitter oder Google zur Auswahl, um den Anmeldeprozess zu vereinfachen. Meist geht das allerdings auf Kosten Ihrer Privatsphäre, sodass Apple im Herbst „Anmelden mit Apple“ einführen wird. Hier sollen Nutzer eine weitere Alternative erhalten, die Sie via Face ID oder Touch ID bei Diensten anmelden lässt und dabei keinerlei persönliche Daten an Betreiber oder Entwickler weitergibt.

Während dies natürlich sehr gut für bedachte Nutzer klingt, äußert nun die OpenID Foundation Ihre Bedenken bei der Sicherheit. Google, Microsoft, PayPal und andere gehören hier zu den Mitgliedern. Diese loben in einem offenen Brief an Apples Craig Federighi zwar die weitestgehende Übernahme von OpenID Connect, aber sehen auch einige Problem

Mit OpenID Connect ist es das Ziel ein Standardprotokoll für verschiedene Plattformen bereitzustellen, sodass sich Entwickler mit nur wenigen Klicks bei Websites und in Apps anmelden können. Allerdings vertraut Apple hier nicht vollkommen auf den Standard und kocht sein eigenes Süppchen. Laut der OpenID Foundation soll das für Probleme sorgen und die Sicherheit auf eine Probe stellen, wie die Stiftung hier ausführt.

The current set of differences between OpenID Connect and Sign In with Apple reduces the places where users can use Sign In with Apple and exposes them to greater security and privacy risks. It also places an unnecessary burden on developers of both OpenID Connect and Sign In with Apple. By closing the current gaps, Apple would be interoperable with widely-available OpenID Connect Relying Party software.