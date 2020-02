Öffentliche Beta 2 von iOS 13.4 und iPadOS 13.4 veröffentlicht

Apple hat die zweite Beta von iOS 13.4 und iPadOS 13.4 für öffentliche Tester freigegeben. Wer will, kann so vorab einen Blick auf die mobilen Betriebssysteme für das iPhone und das iPad werfen und Apple auch Fehler melden, um die Produktqualität zu erhöhen, bevor sie womöglich in die finale Version einfließen.

iOS 13.4 hat mehrere neue Funktionen erhalten. In iCloud-Drive können Nutzer nun Ordnerinhalte mit Dritten teilen. Zudem können Entwickler nun mit einem App-Verkauf sowohl die iOS als auch die MacOS-Version an den Mann oder die Frau bringen. Das kann zu höheren Umsätzen führen, muss es aber nicht. In der Entwicklerschaft wird diese neue Option heiß diskutiert. Einige meinen, dass so die Preise kaputt gemacht werden, weil iOS-Apps immer recht günstig verkauft wurden und der Umsatz von macOS-Apps stammt, während andere Entwickler sich von der neuen Funktion allgemein eine höhere Marktchance erhoffen.

Apple hat für iMessage außerdem neun neue Memoji-Sticker entwickelt. Der Mail-App wurde eine überarbeitete Werkzeugleiste spendiert, die in der Beta 2 noch einmal verhindert wurde. So sollen sich geöffnete Mails direkt Löschen und Beantworten lassen. Außerdem kann der Nutzer direkt eine neue Mail schreiben.

In iPadOS hat Apple als weitere Verbesserung neue Tastenkürzel für die Fotos-App integriert.

Mit iOS 13.4 kommt auch eine Autoschlüssel-Funktion hinzu, mit der sich Autos öffnen, starten und verschließen lassen, wenn sie ein NFC-Modul besitzen. Welche Autos letztlich damit kompatibel sein werden, ist noch nicht bekannt. Der elektronische Schlüssel wandert mit dem Feature in iPhone oder die Apple Watch.

Gleichzeitig hat Apple die zweite Beta von macOS Catalina 10.15.4 und tvOS 13.4 für öffentliche Tester veröffentlicht.



Produkthinweis Produkthinweis Apple iPhone 11 (128 GB) - Schwarz 815,00€

Mehr zu diesen Themen: