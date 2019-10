Nicht Amazon sondern Microsoft bekommt Großauftrag vom US-Pentagon

News

Das US-Verteidigungsministerium macht Microsoft zum General-Unternehmer in Sachen Online-Speicher und Enterprise Cloud Environment. In den zurückliegenden zwei Jahren gab das Department of Defense nicht weniger als 11 Milliarden US-Dollar an zehn Cloud-Sub-Unternehmer. Diese Aktivitäten sollen jetzt unter der Führung von Microsoft zusammengezogen werden. Dieses Projekt ist zunächst mit 210 Millionen US-Dollar finanziert.