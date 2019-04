(Bild: Mac Life)

Die neue Mac Life ist da. Lesen Sie alles zum Thema Smart Home mit Apple. Natürlich stellen wir auch alle Neuerungen des neuen iPad Air und iPad mini vor und gehen auf die neuen Prozessoren und Grafikeinheiten des iMac ein.

Intelligentes Wohnen dank Smart Home mit Apple. Automatisieren Sie Ihr Zuhause mit HomeKit und machen Sie Fenster, Türen, Heizungen, Beleuchtungen und mehr zu intelligenten Helfern. Steuern Sie alle diese Geräte mit Ihrem iPhone, iPad oder Mac. Wir stellen Ihnen vor, was inzwischen alles möglich ist und erklären die verschiedenen Smart-Home-Standards.

Neue Hardware von Apple: Ungewöhnlich still präsentiert Apple zwei neue iPads und neue iMacs per Pressemitteilung. Wir stellen alle Neuerungen der Geräte vor und zeigen Ihnen, was Apple am iPad Air, dem iPad mini und dem neue iMac verändert hat.

Außerdem erhalten Sie mit dieser Ausgabe die Software Franzis Black & White Projects #4 und ein Praxisbuch zur Aktfotografie im Gesamtwert von 90 Euro gratis. Und wie immer bietet die Mac Life über 100 Seiten Tests und Praxis.

Auch diesen Monat bietet die Mac Life wieder eine große Anzahl an aktuellen Tipps und Tricks rund um den Mac, iPhone und iPad und eine Vielzahl an Tests aktueller Hardware und Zubehör.

Highlights

Smart Home mit Apple

iPad Air und iPad mini

Neue iMacs

Franzis Black & White Projects #4

