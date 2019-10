(Bild: Mac Life)

Die neue Mac Life ist da. Erfahren Sie alles zu den neuen iPhone Modellen 11 und 11 Pro, sowie zur Apple Watch Series 5. Außerdem klären wir die Fragen, was der der neue Funkstandard 5G eigentlich leistet und ob sich der Umstieg bereits lohnt.

iPhone 11 und iPhone 11 Pro: Apple stellt drei neue iPhone-Modelle vor und legt den Fokus dieses Jahr ganz auf die Kameras. Wir zeigen Ihnen die Unterschiede zwischen den Geräte und erklären, für wen sich der Umstieg lohnt.

Apple Watch Series 5: Die größte Neuerung der neuen Apple-Smartwatch ist ohne Frage das Always-On-Display. Was sich sonst noch im Vergleich zum Vorjahr geändert hat, erfahren Sie in unserem Artikel.

Außerdem: Was leistet der neue Funkstandard 5G eigentlich und lohnt sich der Umstieg bereits? Sind E-Scooter wirklich der Start in die neue E-Mobilität? Und was bietet die Gaming-Flatrate Apple Arcade für Spiele-Freunde?

Auch diesen Monat bietet die Mac Life wieder eine große Anzahl an aktuellen Tipps und Tricks rund um den Mac, iPhone und iPad und eine Vielzahl an Tests aktueller Hardware und Zubehör.

