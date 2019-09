27.09.2019 - 11:22 Uhr Geschrieben von Matthias Parthesius



Echo Studio mit raumfüllenden Klang und integrierten Smart-Home-Hub kostet 199,99 Euro

Im November 2014 stellte Amazon in den USA erstmals Echo vor – eine neue Geräteklasse, die rund um Sprachsteuerung entworfen wurde. Seitdem hat sich viel getan und in dieser Woche folgen Amazone neue Geräte mit Alexa-Integration vor, darunter eine Brille, einen Ring und mit den Echo Buds neue Ohrhörer sowie einen neuen Lautsprecher mit Dolby Atmos. Demnächst flüstert Alexa und verbessert sich auf Nachfrage.

In der Firmenzentrale in Seattle stellt Amazon neue Echo-Geräte mit Alexa-Integration vor. Weitere Neuheiten betreffen die Sprachsteuerung Alexa, die sich demnächst besser erklären kann und sich auf Nachfrage selbst verbessert. Alexa kann bald auch schneller oder langsamer sprechen und auch in deutscher Sprache in den Flüstermodus wechseln. Durch den Flüstermodus flüstert Alexa, wenn man sie leise anspricht. Spannend sind auch das Sprachtempo für unterschiedliche Kundenbedürfnisse und zwei neue Funktionen, die mehr Transparenz liefern.

So erklärt Alexa auf Nachfrage, was sie gehört hat. Auf die Frage „Alexa, warum hast du das getan?” reagiert die Sprachsteuerung mit einer kurzen Erklärung ihrer Antwort auf den letzten Befehl. Diese Funktion wird in den kommenden Wochen freigeschaltet. Im Laufe des Jahres werden Kunden die Möglichkeit bekommen, ihre Aufzeichnungen, die älter als drei beziehungsweise 18 Monate alt sind, regelmäßig automatisiert löschen zu lassen. Diese Funktion ergänzt die bereits bestehende Möglichkeit, individuelle Äußerungen einzusehen und zu löschen – oder alle auf einmal.

Während in den USA die drahtlosen Ohr-Hörer Echo Buds bereits bestellbar sind, kommen zunächst nicht alle neuen Echo-Produkte auf den deutschen Markt. Eine Brille oder der Ring mit Alexa werden erstmal nicht angeboten. Dafür sind ein neuer Amazon Echo mit überarbeitetem Textildesign und verbessertem Klang für 99,99 Euro bestellbar.

Interessant ist die neue Variante des Echo Dot mit Uhr für 69,99 Euro. Das helle LED-Display zeigt Uhrzeit, Außentemperatur, Timer und Alarme. Echo Flex kommt einfach in die Steckdose und ist mit 29,99 Euro Amazons günstigste Lösung, um Alexa zu nutzen.

Das neueste Produkt der Echo Show-Reihe bietet für 129,99 Euro ein 8-Zoll-HD-Display, druckvollen Sound sowie eine integrierte Abdeckung für die Kameralinse. Damit möchte Amazon zum Beispiel für Video-Chats begeistern oder zur Nutzung von Prime-Video anleiten. Außerdem können Kunden jetzt Chefkoch als neuen Sous-Chef über Alexa engagieren.

Neu ist nicht zuletzt der Echo Studio. Der Lautsprecher verfügt über fünf direktionale Lautsprecher für einen raumfüllenden Klang, eine Technologie zur Anpassung an räumliche Gegebenheiten, Kopplung mit ausgewählten Fire TV-Modellen für die Audioausgabe sowie einen integrierten Smart-Home-Hub. Der Echo Studio kostet 199,99 Euro.

