11.04.2019 - 12:24 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



11.04.2019 - 12:24 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein

Während Apple noch keinen Preis für den eigenen Videostreamingdienst nannte, wird die Konkurrenz demnächst schon wieder die Preise anziehen. Netflix-Kunden müssen sich bald auf eine Preissteigerung einstellen. Wie das Unternehmen nun bekanntgab, werden nahezu alle Abo-Optionen etwas teurer. Für Neukunden greift diese Regelung sogar ab sofort, während Bestandskunden erst im nächsten Abrechnungszeitraum tiefer in die Tasche greifen müssen.

Mit „House of Cards“, „Chilling Adventures of Sabrina“, „Bird Box“, „Star Trek Discovery“ „Orange Is the New Black“ und vielen weiteren Serien, Filmen und Dokumentationen bietet Netflix mittlerweile viele Originalinhalte an. Diese müssen allerdings auch bezahlt sein. Das Unternehmen hat sich daher dazu entschlossen, die Preise für die Abonnements in Deutschland (und im Rest der Welt) zu erhöhen.

Die gute Nachricht vorweg: Das Basis-Abo für ein Gerät ohne HD-Auflösung wird auch weiterhin 7,99 Euro kosten. Teurer wird es jedoch auf den beiden anderen Abo-Stufen. Die mittlere Option für zwei Geräte mit HD-Qualität wird zukünftig nicht mehr nur 10,99 Euro pro Monat kosten. Zukünftig wird das Paket einen Euro teurer. Wer jedoch Netflix auf bis zu vier Geräten und einer Auflösung von bis zu 4K genießen möchte, der wird bald 15,99 Euro anstatt 13,99 Euro monatlich bezahlen müssen.

Bestandskunden dürfen aufatmen

Wenn Sie bereits ein Abonnement besitzen, dann müssen Sie nicht sofort draufzahlen. Erst mit der nächsten Verlängerung werden die neuen Preisstufen greifen. Bei Neukunden werden allerdings sofort die neuen, höheren Preise verlängert, wobei Sie das Angebot zunächst für 30 Tage kostenlos ausprobieren können. Netflix hatte zuletzt vor wenigen Monaten in den USA die Preise erhöht. Der Schritt auch in Europa die Preise nach oben zu korrigieren, kommt daher nicht unerwartet. Die zusätzlichen Einnahmen dürften dann in verbesserte Streamingtechnologien sowie in die zahlreichen Eigenproduktionen fließen.

Anzeige