Zum Muttertag: Mac Life zum Schnäppchenpreis verschenken. Falkemedia schließt auch Mütter in seine Gebete ein. Der Muttertag naht und der Verlag bietet vom 8. bis einschließlich 15. Mai vergünstigte Abonnementgebühren an. So lohnt es sich für Töchter und Söhne, Ihrer liebsten Mama ein Abo zu schenken. Leben Sie in einem Haushalt, profitieren am Ende beide. Das Muttertagsangebot für Neukunden ähnelt demjenigen, dass wir zu Ostern im Angebot hatten. Sie erhalten so 12 Ausgaben der Mac Life inklusive E-Paper per iOS-App und eine Sonderausgabe zum Preis von lediglich 39,95 Euro. Sie sparen 56% gegenüber dem Normalpreis von 89,99 Euro am Kiosk und bekommen das Magazin mit aktuellen Tests, Tipps und Schritt-für-Schritt-Ratgebern zu Mac- und iPhone-Themen, sowie regelmäßigen Themen-Dossiers frei Haus geliefert.