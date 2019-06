17.06.2019 - 13:36 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Immer wieder sind prominente Gäste bei Apple zu finden, die Workshops im Rahmen von Today at Apple abhalten. Während sich diese Sonderveranstaltung nur auf wenige Apple Stores fallen und vornehmlich in den USA stattfinden, hat man sich nun etwas Besonderes überlegt und wird Nutzern anhand des neuen Madonna-Songs „Crave“ zeigen, wie sich der Song aufbaut und wie man ihn am iPhone oder iPad durch einen Remix neu interpretieren kann.

Apple schreibt zu der Veranstaltung folgendes:

Mix deine Version bekannter Songs bei unseren Remix Sessions. Deine Lieblingskünstler von Apple Music stellen die Tracks exklusiv dafür zur Verfügung. In diesem Musik Lab geht es um „Crave“ von Madonna. Wie ist der Song aufgebaut? Was hat sie inspiriert? Mit GarageBand entsteht dann auf dem iPhone deine ganz persönliche Interpretation. Was dazu benötigt wird, stellen wir dir zur Verfügung.

Gemeinsam mit dem frisch veröffentlichten Album „Madame X“ wird der Musik-Ikone Madonna auch für Apples neue Music Lab Sessions bei Today at Apple herhalten. Mitarbeiter werden hier interessierten Nutzern den Umgang mit GarageBand für iOS beibringen und dabei zeigen, wie man einen richtigen Remix erstellt. Dazu wurde ein exklusiver Introvideo mit Madonna aufgenommen, dass den Einstieg erleichtern soll, bevor dann die lokalen Experten übernehmen und Ihnen die notwendigen Kniffe zeigen. Ähnlich Kooperationen hatte Apple bereits in den vergangenen Jahren mit Florence Welch von Florence + The Machine, DJ Swizz Beatz und anderen Künstlern.

Anmelden für die Music Lab Session können Sie sich hier. Dort erhalten Sie zudem weitere Informationen zu der zeitlich begrenzten Today at Apple Session.

