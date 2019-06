25.06.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



(Bild: Mophie)

(Bild: Mophie) 1 /2

Mophie hat mit dem Powerstation Hub eine neue Lademöglichkeit für mobile Geräte vorgestellt, die durch ihre Schnittstellenvielfalt glänzt. Wer will, kann damit bis zu vier Geräte parallel wieder mit Strom versorgen. Das interessanteste ist aber die integrierte Powerbank, die gleich mitgeladen wird, wenn das Gerät in der Steckdose ist.

Mit dem Mophie Powerstation Hub lassen sich maximal vier mobile Endgeräte laden - mit USB-A, USB-C und auf Wunsch auch mit der kabellosen Ladefunktion Qi, die auch iPhones neuerer Bauart und die AirPods 2 geladen werden. Das Qi-Ladegerät arbeitet allerdings nur mit 5 Watt und ist damit langsamer als andere Modelle. Vermutlich wurde diese Einschränkung auch aus Temperaturgründen getroffen.

Die Ladestation kann direkt in die Steckdose eingesteckt werden. Und hier wird dann auch die in das recht wuchtige Gehäuse integrierte Powerbank geladen, die immerhin eine Kapazität von 6.100 mAh aufweist. Mit geladenem Akku kann der Power Hub auch unterwegs über die beschriebenen Schnittstellen mobile Geräte aufladen.

"Als führender Anbieter von tragbaren Stromversorgungen haben wir den Bedarf der Verbraucher an einer mobilen, multifunktionalen Ladelösung erkannt. Der Powerstation Hub vereinfacht das Laden mehrerer mobiler Geräte", so Mophie-Geschäftsführer Robert Johnson. "Die Suche nach genügend Stromanschlüssen in Ihrem Hotelzimmer oder dem Akku-Ende am Flughafen sind vorbei", fügt er hinzu.

Die drei USB-Anschlüsse bestehen aus einem 5W USB-A-Port, einem QuickCharge 3.0 USB-A mit 15 Watt Ladeleistung und einem 18W USB-C-Anschluss.

Der Powerstation Hub kostet bei Mophie im Online-Store 99,95 US-Dollar. Ein deutscher Preis liegt uns noch nicht vor.

