06.05.2019 - 21:03 Uhr Geschrieben von Andreas Donath

Edge auf macOS (Bild: Microsoft)

Apple will seinen neuen Edge-Browser auf für macOS entwickeln und hat auf seiner Build-Entwicklerkonferenz einen Ausblick auf die Version gegeben. Für Microsoft ist die Portierung vermutlich recht einfach, da der neue Edge auf Chromium basiert, was es schon lange für den Mac gibt.

Microsofts neuer, auf Chromium basierender Browser Edge kommt auch für macOS, kündigte das Unternehmen auf seiner Entwicklerkonferenz an. Der einst nur für Windows 10 erhältliche Browser erhält von Microsoft einige Spezialfunktionen verpasst, die ihn von Chromium unterscheiden. In kurzen Videos stellt Microsoft die neuen Funktionen vor, wie The Verge berichtet.

Microsoft Edge für macOS soll in Zukunft genau wie Chromium in sogenannten Dev- und Canary-Vorabversionen veröffentlicht werden. Wann, ließ Microsoft offen. „Bald“ war das einzige, was das Unternehmen zu einem möglichen Termin verlauten ließ.

Edge erhält eine detailliertere Einstellmöglichkeit für Datenschutz-Funktionen als Chrome und soll dem Nutzer auch ermöglichen, mit Collections (Sammlungen) Inhalte aus dem Web in Excel-Listen oder Word-Dokumenten zu sammeln.

Weshalb Microsoft seine eigene Render-Engine für den Browser Edge aufgibt und stattdessen auf Chromium setzt, ist schnell erklärt: Der Marktanteil von Chrome/Chromium ist so viel höher, dass es sich schlichtweg nicht lohnt, den Kampf aufzunehmen.

Microsoft hatte Ende 2018 seine Office-365-Apps für den Mac runderneuert und einige neue macOS-Mojave-Funktionen in Word, Excel, Outlook und Powerpoint intgriert. Dazu gehört beispielsweise die Unterstützung des systemweiten dunklen Erscheinungsbilds (Dark Mode).

