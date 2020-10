Microsoft Office für iPad erhält wichtiges Update

Passend zur Ankündigung des 2020er iPad Pros veröffentlichte Apple ein umfangreiches Update für iPadOS und führte erstmals die Unterstützung für Trackpads ein. Dies wundert wenig, da man für das neue Pro-Tablet das Magic Keyboard samt Trackpad vorstellte. Laut Apple will man damit die Bedienung von vielen Apps verbessern. Auch Microsoft bekundete Interesse, die neue Funktion zu unterstützen.

Microsoft Office für iPad nun mit Trackpad-Unterstützung

Wie versprochen, kündigte Microsoft in einem Blogpost an, dass man die Apps Word, Excel und PowerPoint in Kürze mit Updates bedenken wird, um die Trackpad-Unterstützung zu gewährleisten. Damit kannst du deine Dokumente dann mit einem beliebigen Trackpad oder dem Magic Keyboard besser und vor allem präziser bearbeiten. Laut Microsoft sollst du dadurch Grafiken einfacher anpassen und positionieren können, während die Textauswahl ebenfalls leichter fällt. Man geht davon aus, dass man dadurch viele neue Bedienmöglichkeiten auf das iPad bringen kann, die man bereis vom PC oder Mac kenn. Übrigens sollen auch Mäuse unterstützt werden.

Neben der Unterstützung hat man auch den Startbildschirm aktualisiert, um einen moderneren Look zu schaffen und für mehr Übersicht zu sorgen. Dazu gesellt sich auch eine Überarbeitung der Menüleiste, die ein schnelles Navigieren und Finden von Funktionen erlauben soll. Damit will man der frisch eingeführten Fluent Ui gerecht werden und ein einheitliches Erlebnis über alle Microsoft 365-Produkte hinweg ermöglichen.

Allerdings schaltet Microsoft die neuen Funktionen nicht überall gleichzeitig online, sondern rollt diese in den kommenden Wochen aus. Währenddessen möchte man gleichzeitig auch auftretende Fehler und Probleme aus dem Weg räumen, bevor alle Nutzer davon geplagt werden.

Nutzt ihr Microsoft Office oder Apples kostenlose iWork-Apps? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.