02.10.2019 - 17:12 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Im Vergleich mit anderen Sprachassistenten schneidet Apples Siri oftmals schwächer ab. Dabei hat das kalifornische Unternehmen in den letzten Jahren große Fortschritte verzeichnet und viele Verbesserungen eingeführt. Neben der Drittanbieter-Unterstützung erlaubt man seit iOS 12 und der Kurzbefehle-App auch eigene Kommandos, die Siri schnell ausführen kann. In Kürze wird Siri noch eine weitere kleine aber bedeutende Überarbeitung erfahren.

Einem aktuellen Bloomberg-Bericht zufolge wird Siri bald intelligenter im Bezug auf die Verwendung bestimmter Apps. Dies betrifft zunächst Messaging- und andere Kommunikations-Apps. Siri soll hier nicht mehr standardmäßig auf Apples Anwendungen zugreifen, um beispielsweise eine Nachricht zu verschicken. Vielmehr soll der Sprachassistent dann wissen, dass Sie mit einem bestimmten Kontakt etwa regelmäßig via WhatsApp kommunizieren und dementsprechend auch die Nachricht über den Dienst der Facebook-Tochter verschicken, ohne dass Sie dies explizit erwähnen. Gleichermaßen soll die auch für Anrufe gelten, sodass Sie der Kontakt nicht mit der Telefon-App sondern per Skype angerufen wird.

Intelligenteres Messaging mit Siri

Diese Verbesserung kommt nicht von ungefähr. Zuletzt geriet Apple immer wieder in die Kritik wegen unfairer Behandlung von Drittanbieter-Anwendungen, die ähnliche Dienste wie die Apple-Apps anbieten. Im Frühjahr hatte etwa Spotify Beschwerde bei der EU eingereicht. Apple reagiert prompt und kündigte zur WWDC an, dass man Siri für Audio-Apps mit iOS 13 öffnen werde. Mit dem kommenden Update sollen nun auch Messaging- und Anruf-Apps von Drittanbietern besser von Siri unterstützt werden.

Trotz der Änderung wird es unter iOS 13 weiterhin nicht möglich sein, dass Sie Drittanbieter-Apps als Standardanwendungen für Mails, Nachrichten, Karten, Wetter und anderes festlegen können. Die Neuerung betrifft dazu auch nur die Nachrichten und Anrufe und soll für jeden Kontakt den individuellen und am meisten verwendeten Kommunikationsweg finden. Damit schickt Siri an Kontakt A beispielsweise eine Nachricht via WhatsApp, während Kontakt B per Telegram kontaktiert wird. Wie gut dies schlussendlich in der Praxis funktionieren wird, bleibt abzuwarten. Das Update möchte Apple noch in diesem Jahr veröffentlichen.

