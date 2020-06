Macs ohne Intel-Prozessoren: Ankündigung schon in Kürze?

Wir haben es immer wieder gehört: Apple arbeitet an eigenen Prozessoren für den Mac. Anstatt auf Intels Know-how zu setzen, soll Apple einen anderen Weg gehen und auf die ARM-Technologie vertrauen, die bereits im iPhone und iPad zum Einsatz kommt. Dies könnte allerlei positive Effekte nach sich ziehen. Apple müsste dann nicht mehr auf Intels Produktzyklen warten, sondern könnte entsprechend schneller handeln. Außerdem könnte Apple dadurch die Kosten drastisch senken, während auch der Energieverbrauch sinken könnte. Wie viel Apple durch die Kontrolle von Soft- und Hardware herausholen kann, sieht man eindrucksvoll beim iPhone 11.

ARM-Mac steht vor der Ankündigung

Wie Bloomberg erfahren haben will, soll Apple an mindestens drei Prozessoren für den Mac arbeiten, die auf dem neuen A14-Chip basieren, der erstmals im iPhone 12 zum Einsatz kommen soll. Wie es weiter heißt, wird Apple dabei auf TSMCs 5nm-Verfahren setzen und dadurch einen leistungsfähigen aber energieeffizienten Chip ermöglichen. Während Analyst Ming-Chi Kuo erste Macs mit ARM-Chip ab 2021 kommen sieht, könnte Apple jedoch schon auf der WWDC 2020 am 22. Juni eine Vorschau geben und erste Geräte vorstellen.

Am wahrscheinlichsten ist dabei die Neuauflage des kleinen MacBooks, welche Apple zugunsten des MacBook Air einstellte. Eine Ankündigung auf der WWDC 2020 und eine Veröffentlichung Anfang 2021 könnte Entwicklern zudem ausreichend Zeit geben, um ihre Software anzupassen. Mit Mac Catalyst hatte Apple bereits 2019 den Grundstein gelegt, um für ARM-Prozessoren entwickelte iPad-Apps auf den Mac zu portieren. Der Wechsel zur ARM-Technologie wäre daher der nächste logische Schritt. Ob Apple schon zur WWDC eine Ankündigung macht, ist nicht sicher. Wie Bloomberg zu verstehen gibt, kann sich der zeitliche Ablauf noch ändern.

Wird Apple schon zur WWDC erste Macs ohne Intel-Chips ankündigen? Was glaubt ihr? Lasst es uns in den Kommentaren wissen.

