Für Entwickler bedeutet dies weniger Arbeit. Die Bedienung via Maus und/oder mit dem Finger oder Pencil wird durch Apples SDK entsprechend „übersetzt“, je nachdem auf welcher Plattform die App angewandt wird. Letztes Jahr auf der WWDC versprach Apple uns bereits, dass 2019 eine Softwareschnittstelle für Hybrid-Apps bereitgestellt werden soll. Wir freuen uns darauf, wenngleich es zuletzt hieß, dass in diesem Jahr erst nur die Möglichkeit gegeben sein soll, iPad-Apps auf den Mac zu holen und erst 2020 Entwickler auch die Möglichkeit erhalten, Apps vom iPhone ohne Umschweife auf den Mac zu beamen.

macOS 10.15: Diese 11 Features stehen ganz oben auf unserem Wunschzettel. Die Worldwide Developers Conference steht vor der Tür. Anfang Juni überrascht uns Apple mit der nächsten Version seines Desktop-Betriebssystems. Zunächst werden Entwickler mit einer Testversion ausgestattet, ehe dann im Herbst auch alle Nutzer in den Genuss kommen. Vermutlich wird es auch wieder eine Probierversion für Endverbraucher geben, die sogenannte Public Beta. Wir haben uns ein paar Gedanken gemacht, welche Funktionen wir uns wünschen und welche zudem denkbar sind, nach allem, was wir im Vorfeld erfahren haben. Selbst wenn das schon letztes Jahr auf der WWDC gewesen sein sollte. Denn dort kündigte Apple bereits an, sein Framework für Hybrid-Apps in diesem Jahr für alle Entwickler bereitstellen zu wollen.