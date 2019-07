03.07.2019 - 08:34 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



(Bild: Apple)

(Bild: Screenshot) 1 /2

Seit Monaten hält sich das Gerücht, dass Apple ein neues High-End MacBook Pro plant. Dieses soll ein 16-Zoll-Display sowie ein verändertes Design aufweisen. Nachdem erst im Frühjahr die beiden bisherigen Modelle neue Hardware erhielten und Einträge zu weiteren Modellen in der Eurasischen Datenbank vorgenommen wurden, verdichten sich die Hinweise auf das neue MacBook Pro nun weiter. Die US-Behörde FCC prüft nämlich ein neues Gerät mit der Bezeichnung A2159 und entfernte kurze Zeit später wieder den Eintrag.

Erst im Frühjahr hatte Apple überraschend allerlei Mac-Modelle überarbeitet. Darunter befanden sich auch die beiden MacBook Pros mit Touch Bar, während das MacBook Air sowie das 12-Zoll-MacBook noch auf eine Aktualisierung warten. Daneben wird aber auch über ein neues MacBook Pro mit größerem Display und neuem Design spekuliert. Während gleich sieben neue MacBook-Modelle bei der Eurasischen Datenbank registriert wurden, gibt es nun einen Hinweis aus den USA.

US-Behörde entfernt Eintrag

Bei der FCC ließ Apple nämlich ein neues MacBook mit der Modellbezeichnung A2159 prüfen. Dabei handelte es sich um ein gänzlich unbekanntes Modell. Wie ein Nutzer auf Reddit (via MacRumors) anmerkte, könnte es sich dabei um ein MacBook Pro mit 13-Zoll-Display handeln. Zu dieser Annahme veranlasste ihn die Angabe „20,3V - 3A Max“, was in etwa 61 Watt entspricht und auf die Modellreihe hindeutet. Da bereits das 13-Zoll-Modell mit Touch Bar im Mai ein Update erhielt, könnte es sich hierbei aber auch um die Variante ohne Touch Bar handeln, die bereits seit zwei Jahren keinerlei Update erhielt.

(Bild: Screenshot)

Ungewöhnlich ist aber, dass die FCC die Dokumentation zu dem Mac A2159 kurze Zeit später wieder entfernte, was Raum für Spekulationen gibt. Bei einem einfachen Update wäre dies wohl nicht notwendig gewesen, daher könnte es genauso gut sein, dass Apple das lange erwartete MacBook Pro mit 16-Zoll-Display prüfen ließ, wobei natürlich die Energieangaben wohl zu gering für das große MacBook Pro ausfallen dürften.

