Apple bereitet Start des Mac Pro vor

Seit der offiziellen Vorstellung im Juni ist es verdächtig ruhig um den neuen Mac Pro geworden. Dieser soll laut Apple im Herbst 2019 erscheinen. Einige Meldungen ließen sogar schon eine Veröffentlichung im September vermuten, der allerdings ereignislos verstrich.

Neue (inoffizielle) Informationen von Apple

Nun gibt es jedoch neue Nachrichten aus Apple-Kreisen. Das Unternehmen aktualisierte nämlich jetzt das Mac Configuration Utility, das von autorisierten Technikern genutzt wird. Zu den Neuerungen zählt etwa eine Anleitung, die erklärt, wie man den neuen Mac Pro in den DFU-Modus versetzt. Dies hat MacRumors aus einer zuverlässigen Quelle erfahren. Wie die Website weiter ausführt, liegen Screenshots dazu vor, aber man entschied sich gegen eine Veröffentlichung, um die Quelle zu schützen. Weiter heißt es, dass das Update eine baldige Veröffentlichung des Mac Pros bedeutet.

Mac Pro: Das lange Warten ist fast zu Ende

Viele professionelle Nutzer warten auf die neue Hardware, nachdem der 2013 veröffentlichte Mac Pro im Zylinder-Design nur eingeschränkt modular war und entsprechend schnell an die Grenzen kam. Mit dem neuen Modell soll dies laut Apple nicht mehr passieren, sodass man zum typischen Tower-Design zurückkehren wird.

Während Apple hinter den Kulissen die Veröffentlichung weiter vorbereitet, dürfen sich Nutzer demnächst über einen sehr leistungsstarken Mac freuen, der bereits in der Basis-Konfiguration einen 8-Kern-Intel-Xeon-Prozessor 3,5 GHz, 32 GB DDR4 ECC RAM, eine Radeon Pro 580 sowie eine 256 GB SSD bieten wird. In der Spitzenkonfiguration wird ein 28-Kern-Intel-Xeon-W-Prozesoor mit 2,5 GHz, bis zu 1,5 TB DDR4 ECC RAM, zwei AMD Radeon Pro Vega II und bis zu 4 TB große SSD geboten. Daneben bietet man eine Afterburner-Karte für zusätzliche Leistung an.

