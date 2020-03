Coronavirus: Zulieferer für iPhone-Kameras bleibt geschlossen

Das Coronavirus nimmt immer mehr Einfluss auf die Weltwirtschaft. Nachdem Veranstalter bereits Events und Messen absagten und auch Apple darüber nachdenkt, ob ein März-Event stattfindet, hat das Virus vor allem Zulieferer in China getroffen. Anfang Februar waren viele Produktionsstätten für knapp zwei Wochen geschlossen.

Auch Fälle in Südkorea

Wie Reuters berichtet, schloss man auch eine Fabrik im südkoreanischen Gumi. Dort stellte man bei einem Mitarbeiter von LG Innotek das Coronavirus fest und stellte daraufhin die Arbeit in dem Werk ein. Das Unternehmen produziert unter anderem die Kameramodule für das iPhone. In Gumi musste zudem ein Samsung-Werk schließen, nachdem man dort ebenfalls eine Infektion feststellte.

LG Innotek zufolge schließt man die Fabrik in Gumi am 2. März 2020, um die Arbeitsstätte zu desinfizieren. Einen Tag später könnte bereits ein kleiner Teil der Mitarbeiter zurückkehren – während man allerdings zu verstehen gab, dass die Fabrik nicht vollständig wieder geöffnet sein wird. Wann die Produktion dann wieder vollständig aufgenommen wird, ist unklar. Sollte die Schließung lediglich kurzfristiger Natur sein, dann sollte sich dies nur wenig auf Apple auswirken. Zuletzt hatte das Unternehmen auch Verpflegungspakete an Mitarbeiter in betroffene Regionen geschickt, um mit iPads, Desinfektionsmitteln sowie Nahrungsmitteln zu helfen.

Produkthinweis Produkthinweis Apple iPhone 11 (128 GB) - (PRODUCT)RED 815,00 €

Mehr zu diesen Themen: