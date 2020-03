Letzte Chance: Disney+ nur noch heute günstiger

Am 24. März ist es endlich soweit. Der neue Streamingservice nimmt auch in Deutschland seinen Dienst auf und bringt so in den Zeiten der Corona-Pandemie einiges an neuer Unterhaltung für Groß und Klein mit.

Besonders Kinder und Junggebliebene dürften sich dabei auf die vielen Klassiker von Disney freuen, zudem gibt es spannende Serien und Filme von Marvel, die Abenteuer von Star Wars sowie Dokumentationen von National Geographic. Neben vielen Klassikern starten einige Originals-Serien. Dazu gehört „Star Wars - The Mandalorian”. Die ersten beiden Folgen sind gleich zum Start verfügbar. Neue Folgen erscheinen jeweils freitags (ab dem 27. März).

Bis der neue Dienst morgen offiziell startet, gibt es noch einen Sonderpreis für das erste Jahr. Regulär verlangt Disney+ 6,99 Euro im Monat oder 69,99 Euro, wenn man gleich für ein Jahr bucht. Mit dem Vorbesteller-Rabatt wird es noch einmal zehn Euro günstiger: Nur noch heute bekommt man ein Jahr für 59,99 Euro.

► Jetzt Disney+ zum Vorbestellerpreis sichern!













2 /7

Was bietet Disney+?

Über 1000 Filme, Serien und neue Originals-Produktionen

Klassiker und neue Inhalte von Disney, Marvel, Pixar, Star Wars und National Geographic

Star Wars Serien wie The Mandalorian oder Star Wars: The Clone Wars

Streaming auf bis zu vier Geräten gleichzeitig möglich

Alle Inhalte auch zum Download für die Offline-Nutzung unterwegs

59,99 Euro Vorbestellerpreis – entspricht 4,99 Euro im Monat

69,99 Euro regulärer Jahrespreis - entspricht 5,83 Euro im Monat

6,99 Euro für monatlich kündbares Abo

► Jetzt Disney+ zum Vorbestellerpreis sichern!

Disney hat eine Vorbesteller-Seite freigeschaltet, auf der man sich den Sonderpreis nur noch heute am 23. März sichern kann. Zudem findet Sie dort eine umfangreiche FAQ, in der alle wichtigen Fragen zur Nutzung im Vorfeld bereits geklärt werden können.

► Jetzt Disney+ zum Vorbestellerpreis sichern!

Mehr zu diesen Themen: