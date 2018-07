MacBook Air (Bild: Apple)

Nur solange der Vorrat reicht bietet Cyberport derzeit eine interessante Konfiguration des MacBook Air 13,3 Zoll an und zwar zu einem sehr günstigen Preis, der momentan als Tiefpreis im Preisvergleich gilt. Falls Sie zu denjenigen Leuten gehören, die ein MacBook als Gebrauchsgegenstand sehen, können Sie ein Gerät erwerben, mit dem Sie die nächsten Jahre Ihre Arbeit werden verrichten können.

Obwohl es Leute gibt, die das MacBook Air bereits zum alten Eisen zählen, bietet es vor allem ein gutes Preis-Leistungsverhältnis an und ist gleichzeitig äußerst kompakt. Vor allem vor dem Hintergrund, dass Sie es gerade sehr günstig einkaufen können, macht es so interessant. Aktuell bekommen Sie eine Konfiguration von Cyberport zum Preis von nur 819 Euro. Versandkosten fallen nicht an. Der Elektrohändler verkauft die Ware über eBay. Sie ist in der Stückzahl limitiert.

Zum Deal: MacBook Air 13,3 Zoll von Cyberport kaufen.

Das Apple-Laptop bietet Ihnen einen 1,8 GHz schnellen Intel Core i5 Prozessor, 8 GB RAM und 128 GB SSD-Speicher. Sollten Sie auf der Suche nach einem mobilen Mac sein und Ihr Budget aber begrenzt, dann ist diese Offerte sicherlich nicht zu verachten.

