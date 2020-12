Leak: Dienstag soll noch etwas Neues von Apple kommen

Ein zuverlässiger Leaker behauptet, dass Apple am Dienstag um die Nachmittagszeit in Deutschland noch ein neues Produkt per Pressemitteilung ankündigen wird. Es soll sich um ein neues Apple TV 4K handeln.

Was soll das neue Apple TV 4K können?

Die neue Set-Top-Box soll mit 64 oder wahlweise auch mit 128 GByte On-Board-Speicher ausgerüstet sein. Als Herzstück fungiert der System-on-a-Chip A12Z. Das bisherige Apple TV ist mit einem in die Jahre gekommenen A10X ausgerüstet. Was das neue Modell an neuen Funktionen aufweist, ist nicht bekannt.

Das bisherige Apple TV mit HD-Auflösung wird hingegen eingestellt, behauptet der Leaker. Das Produkt soll am Dienstag den 8.12.2020 vorgestellt und ab Freitag danach im Handel erhältlich sein, wobei natürlich Besteller über den Apple Onlinestore und Käufer in den Apple Stores zuerst an die neue Hardware kommen sollen. Das wäre - je nach Preis und Geldbeutel - sicherlich noch ein Last-Minute-Geschenk für alle, die Apple-Fans sind und noch kein Apple TV besitzen.

Was schätzt du, was das neue Apple TV 4K mit A12Z kosten wird? Wir gehen von einem Preis von etwa 250 Euro für das 128-GByte-Modell und 199 Euro für das 64-GByte-Modell aus. Ob Apple die bisherigen Versionen mit 32 und 64 GByte Speicher zu einem reduzierten Preis weiter verkaufen wird, halten wir aufgrund des möglichen Kannibalisierungseffektes für unwahrscheinlich.