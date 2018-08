App Store auf dem iPhone (Bild: CC0)

​Kommentar: Bietet Apple Apps günstiger an? Der iPhone-Hersteller aus Cupertino zieht endgültig den Stecker bei seinem Affiliate-Programm für Apps. Es werden zwar weiterhin Filme, Serien, Bücher und Musik „provisioniert“, dafür bekommen aber Webseitenbetreiber nichts mehr ab, wenn Sie Werbung für das Milliardengeschäft mit den Apps machen. Für Sie als Leser von Mac Life hat die Entscheidung Apples zunächst keine Auswirkungen. Das sollte sie aber!

Da ich selbst neben meiner Arbeit bei Mac Life unter anderem eigene Webseiten betreibe, trudelte gestern kurz nach Mitternacht (Ortszeit) eine E-Mail auch in mein Postfach. Apples Partner für das App-Store-Affiliate-Programm meldete sich mit einem „Newsletter“.

Abschied auf Raten

Schon vor einigen Monaten änderte Apple die Konditionen bei seinem Affiliate-Programm. Der öffentlichen Kritik wegen ruderte das Unternehmen dann zurück. Es bot einen Kompromiss an. Apps wurden letztlich nur noch mit zweieinhalb Prozent „provisioniert“ (statt zuvor sieben Prozent). Das hat zum 1. Oktober 2018 ein Ende.

Es war für viele Jahre relativ einfach. Wir fügen einen Link zum App Store auf unserer Seite hinzu. Sie klicken darauf. Wir erhalten vom Kaufpreis einen Teil ab, weil wir Sie auf die App hingewiesen haben. Das ist nun vorbei. Denn Apple gibt in Zukunft null Prozent Provision für iOS- und macOS-Apps. Es werden nur noch Bücher, Musik, Filme und Serien „provisioniert“.

Hiobsbotschaft für viele Webseitenbetreiber

Die Entscheidung Apples ist für viele Webseitenbetreiber eine Hiobsbotschaft. Eine der größten Webseiten zum Thema Apps und Games für iOS, TouchArcade, beispielsweise fühlt sich vor einem Scherbenhaufen.

Getreu dem Motto „Kleinvieh“ macht auch Mist, können Sie vielleicht selbst die Milchmädchenrechnung aufstellen. Webseitenbetreiber erhielten zuletzt immerhin noch zweieinhalb Cent von jedem Euro. Wenn Sie über einen Link eine App kauften, die 4 Euro kostete, erhielt der Webseitenbetreiber immerhin 10 Cent. Bei einer 40 Euro teuren Bildbearbeitung im Stil von Affinity Photo war es sogar ein Euro. Wenn 100 Leute die App kaufen, gab es entsprechend zwischen 1 und 100 Euro Provision.

Diese Einnahmen fallen in Zukunft weg. Das ist eine nur schwer zu verdauende Pille in einem Umfeld von AdBlockern und Datenschutzgrundverordnung (die durchaus gut gemeint ist). Letztere sorgte auch dafür, dass die Werbepreise auf Webseiten in Europa in den Keller gingen, weil das „Tracking“ allerhöchstens nach Zustimmung durch den Nutzer erlaubt ist; Werbekunden zahlen deutlich mehr für „individualisierte“ Anzeigen als für Standard- und Zufallsbanner.

Screenshot aus dem Newsletter Apples (Bild: Apple)

Apple kann es sich erlauben

Apple ist das Schicksal der Webseitenbetreiber aber entweder nicht bewusst, oder egal, oder beides. Zudem kann der Konzern es sich erlauben. Wenn Sie die Veröffentlichung der Quartalszahlen verfolgt haben, wuchs das Servicegeschäft im letzten Quartal um 31 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Der App Store ist ein Umsatzgarant für Apple und mittlerweile ein milliardenschweres Geschäft.

Der bessere Weg?

Dessen ungeachtet, auch als Autor für Mac Life, bin ich der Meinung, dass ein Verzicht auf die Provision der „ehrlichere“ Weg ist. Nicht zuletzt bin ich nämlich selbst App-Store-Kunde.

Ich weiß aus eigener Erfahrung, nicht unbedingt bei Mac Life, dass inhaltlich Verantwortliche wegen der „Provisionierung“ schon manchmal Werbung für kostenpflichtige Apps gemacht haben, und aber Gratisangebote einfach nicht berücksichtigt wurden, selbst wenn diese die bessere Wahl waren und sind.

Macht Apple Apps günstiger?

Wenn ich aber den Wegfall der Affiliata-Provision unter dem Strich positiv finde, erzeugt das eine Erwartungshaltung bei mir. Denn immer schon habe ich mir ausgerechnet, wie viel günstiger Produkte für uns Konsumenten sein könnten, wenn nicht Amazon, Saturn und andere Prozente an Provision abführen würden.

Bei Apple führt das vermutlich nicht dazu, dass der Anbieter die Apps günstiger anbietet.

Stellschrauben für die Geschäftszahlen

Von dem Kaufpreis, den Sie zahlen, erhalten die Entwickler in der Regel 70 Prozent – Apple behält 30 Prozent. Von seinen 30 Prozent musste Apple letztes Jahr noch 7 Prozent als Affiliate-Provision abgeben, danach nur noch 2,5 Prozent und ab 1. Oktober dann gar nichts mehr.

Ein Schelm, wer dabei Böses denkt. Denn wenn der iPhone-Hersteller tatsächlich das 2018er LCD-Modell nicht rechtzeitig im September veröffentlichen kann, muss er anderswo Umsätze produzieren, um weiter zu wachsen.

