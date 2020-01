Kolumne: Das Weihnachtsfest ist kein rechtsfreier Raum

Stephan Dirks ist Rechtsanwalt und Fachanwalt für Urheber- und Medienrecht in der Kanzlei Dirks mit Sitz in Hamburg und Kiel. Daneben vertritt er Mandanten in den Bereichen des Markenrechts, Datenschutzrechts und Wettbewerbsrechts sowie den angrenzenden Rechtsgebieten. In diesen Bereichen ist er zudem als Autor und Dozent für Zeitungen und Zeitschriften tätig.