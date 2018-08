Verschwörungstheorie-Podcasts von Alex Jones nicht mehr bei iTunes (Bild: CC0)

​Verschwörungstheorie-Podcasts von Alex Jones nicht mehr bei iTunes. Apple entfernt die Podcasts des US-Amerikaners aus dem iTunes-Angebot, da Sie größtenteils Hass und Verschwörungstheorien verbreiten. Damit ist der iPhone-Hersteller aus Cupertino jedoch nicht allein. Denn auch YouTube, Facebook und Spotify ergriffen Maßnahmen gegen die Inhalte.

Wer ist Alex Jones?

Der rechtspopulistische US-Amerikaner ist eine „Medienhure“ der Neuzeit. Wann und wo immer er kann, verbreitet er seine Thesen. Sein bekanntestes Format ist der „Infowars“-Podcast. Er klärt darin die ahnungslose Bevölkerung über die Schummeleien der Mächtigen auf.

Jones ist beispielsweise der Auffassung, dass die US-Regierung an den Anschlägen vom 11. September 2011 in New York beteiligt gewesen sei. Ob man den Thesen folgt ist dabei weit weniger schlimm als die Folgen, die sich daraus ergeben. So behauptete Jones auch, dass der Amoklauf an der Sandy Hook High School von Schauspielern inszeniert gewesen sei. Angehörige von Opfern, die dabei ums Leben kamen, erhielten von „Fans“ des Infowars-Produzenten in der Folge Morddrohungen.

Apple geht gegen Hassreden vor

Gegenüber BuzzFeed News äußerte ein Sprecher Apples, dass man keine Hassreden im Podcast-Verzeichnis akzeptiere. Wegen des Verstoßes seien die Inhalte Alex Jones‘ entfernt worden. Der Konzern streicht fünf von sechs Formaten, die der Infowars-Marke angehören. Das sechste Format lautet auf den Titel „Real News with David Knight“ und wurde bislang nicht gelöscht. Apple gab dazu kein Statement ab.

Facebook sperrte das Profil von Jones zunächst für 30 Tage und entfernte am Montag aber vier Seiten, über die der Verschwörungstheoretiker nun keine Thesen mehr verbreiten kann. YouTube löschte zuletzt einige Videos. Spotify wollte außerdem die Podcast-Folgen überprüfen und entfernte mittlerweile alle Folgen der Podcast-Reihe „Alex Jones - Infowars“ auf seiner Plattform.

