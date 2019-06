27.06.2019 - 23:33 Uhr Geschrieben von Andreas Donath



Apple hat eine Personalie verkündet, die auch sturmerprobte Fans der Marke schaudern lässt. Jony Ive, der seit Jahren stilbildende Designer des Unternehmens, verlässt Apple um seine eigene Firma aufzumachen.

Doch keine Sorge, Jony Ive wird Apple erhalten bleiben, denn das Unternehmen wird sein wichtigster Kunde bleiben. Ive will sich aber selbstständig machen, um auch noch andere Kunden zu bedienen. Es wird also weiterhin einen großen Einfluss von Ive auf die Produkte von Apple geben. Ob das auch für die Software zutrifft, darf aber bezweifelt werden.

Apple veröffentlichte eine Pressemitteilung, in der Apple-Chef Tim Cook zu Wort kommt: "Jony ist eine einzigartige Persönlichkeit in der Designerwelt und seine Rolle bei Apples Wiederbelebung kann nicht oft genug betont werden, vom bahnbrechenden iMac von 1998 über das iPhone bis hin zum seinem beispiellosen Ehrgeiz bei der Gestaltung des Apple Park, in den er in letzter Zeit so viel Energie und Sorgfalt investiert hat", sagte Cook.

"Apple wird weiterhin von Jony's Talenten profitieren, indem er direkt an exklusiven Projekten arbeiten wird. Nach so vielen Jahren der engen Zusammenarbeit freue ich mich, dass sich unsere Beziehung weiter entwickelt und ich freue mich auf eine lange Zusammenarbeit mit Jony."

Die Designer Evans Hankey und Alan Dye, werden nun direkt an Jeff Williams, Apples Chief Operating Officer berichten und Ives Rolle innerhalb des Unternehmens einnehmen.

Wann Ive Apple genau verlässt, ist nicht bekannt gegeben worden. Das Unternehmen von Ive heißt LoveFrom.

