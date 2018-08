Ihre Lieblingszeitschriften können Sie jederzeit herunterladen und auch ohne Internetzugang genießen. (Bild: Readly)

Auf dem iPad entfaltet Readly seine ganze Pracht. (Bild: Readly) 1 /2

Der Countdown läuft: Nur noch bis zum 19. August läuft der „Super-Summer-Sale“, der Ihnen Zugriff auf das komplette Angebot der Magazin-Flatrate Readly für nicht einmal 1 Euro für volle drei Monate gewährt. Natürlich mit dabei: die Mac Life inklusive aller Sonderhefte.

Ein Sommer, der nicht enden will und an den wir uns noch lange erinnern werden – mit viel Zeit zum Schmökern in Ihrer Mac Life. Ganz egal, ob Sie noch in den Sommerurlaub aufbrechen wollen oder den Spätsommer auf dem heimischen Balkon oder der Terrasse genießen möchten: Als Mac-Life-Leser können Sie richtig Geld sparen! Denn mit der digitalen Magazin-Flatrate Readly ist Ihr Mac-Life-Archiv inklusive aller aktuellen und vieler zurückliegenden Ausgaben in digitaler Form stets griffbereit – genauso wie fast 3.300 weitere Zeitschriften, die die Readly-App auf dem iPad und iPhone für Sie bereithält.

Als Readly-Neukunde sparen Sie im exklusiven „Super-Summer-Sale“ fast 29 Euro! Denn gerade einmal 99 Cent fallen für drei Monate im Digital-Abo an – bei uneingeschränkter Nutzung und Zugriff auf alle angebotenen Inhalte.

Doch Achtung: Das Angebot besteht nur noch bis zum 19. August! Möchten Sie also in den Genuss eines – jederzeit kündbaren – dreimonatigen Readly-Testabos kommen, sollten Sie sich schnell entscheiden!

Fast 3.300 Titel, über 77.000 Ausgaben

Auf dem iPad entfaltet Readly seine ganze Pracht. (Bild: Readly)

Ist es Ihnen schon aufgefallen? Die Tage werden ganz langsam schon wieder kürzer – und die lauschigen Sommerabende lassen Ihnen mehr Zeit für Ihre Interessen und Hobbys. Mit Readly, dem „Spotify für Zeitschriften“, steht Ihnen eine Komplettbibliothek aus deutschsprachigen und internationalen Zeitschriftentiteln zum Lesen bereit – darunter zahlreiche Jahrgänge der Mac Life sowie alle Sonderhefte wie „iPhone & iPad Life“ und „Mac Life Wissen“. Mit Readly blättern Sie außerdem digital in „Wälzern“ wie der „MacBIBEL“ und der „iPhoneBIBEL“.

Auf dem iPad auf dem Sofa oder heimischen Balkon geht das natürlich besonders elegant. Doch auch unterwegs in der U-Bahn oder zwischendurch in der Mittagspause bietet Ihnen das iPhone Zugriff auf Ihre Lieblingsmagazine: Dank der praktischen Artikelansicht ist Readly perfekt für das jeweilige Lesen auf Smartphones und Tablets optimiert.

Laden im App Store Readly Entwickler: Readly AB Preis: Gratis

Laden

Das klappt indes auch ohne Internetverbindung: Mit der Download-Funktion haben Sie Ihre Favoriten stets dabei, um etwa einen zu Hause angefangenen Artikel einfach unterwegs weiterzulesen. Mit der übersichtlichen Suchfunktion stöbern Sie nach Herzenslust in über 77.000 Zeitschriftenausgaben. Da ist für jeden etwas dabei: Ob Lifestyle-, Fitness, Frauen-, Männer- und Kindermagazine, ob Apple, Sport, Angeln oder Kochen – Readly deckt nahezu jedes Hobby in seinem digitalen Zeitschriftenangebot ab.

Jetzt oder nie!

Nutzen Sie also am besten noch heute den Super-Summer-Sale, denn genau wie dieser Sommer kommt so ein Angebot bestimmt so schnell nicht wieder: Noch bis zum 19. August haben Sie Zeit, das dreimonatige Vorzugsabo zum Preis von 0,99 Euro abzuschließen. Finden Sie Gefallen an Readly, steht Ihnen die ständig wachsende Bibliothek nach Ablauf des Testzeitraums zum Preis von 9,99 Euro bereit.

Überzeugt? Hier geht’s zum Angebot: www.readly.de/maclife-summer

Anzeige