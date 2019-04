Freitag noch beerdigt und doch schon wieder auferstanden. Ostern ist zwar erst in wenigen Wochen, aber nun könnte es schon ein vorzeitiges Comeback geben. Am Freitag hieß es noch, dass AirPower eingestellt wurde und jetzt erreichte uns zum ersten April die Meldung, dass sich die Ladematte weiterhin auf dem Weg befindet. Während schon im Januar die Information die Runde machte, dass die Matte in Produktion sei, sollen diese Woche die Bestellungen starten.

Totgesagte leben länger. Am Freitagabend wurde überraschend das Aus für Apples Qi-Ladematte AirPower bekanntgeben. So richtig glauben konnten es viele potentielle Kunden nicht. Nicht nur das iPhone XS und das iPhone XR haben Hinweise in den Verpackungen, sondern auch die letzte Woche erschienenen AirPods wiesen auf AirPower hin. Wieso sollte Apple noch Produkte mit solchen Hinweisen ausliefern, wenn man ohnehin wenige Tage später die Einstellung des Projekts plant? Ein geschickter Schachzug, um die Erwartungen zu bremsen, sodass man im geheimen und ohne Zeitdruck weiter daran arbeiten kann? Oder geschah dies nur, um nochmal zu überraschen?

Aktuelle Informationen legen nahe, dass AirPower noch diese Woche seine Rückkehr feiern wird und doch noch erscheint. Dies geht aus anonymen unternehmensnahen Quellen hervor.

Vor etwas mehr als eineinhalb Jahren stellte Apple AirPower gemeinsam mit dem iPhone X und dem drahtlosem Ladecase für die AirPods vor. Damals plante man noch die Veröffentlichung des Zubehörs für 2018. Allerdings verpasste man diesen „Termin“. Insider sagten dann, dass bei der Entwicklung beider Produkte Probleme für Verzögerungen sorgten, die allerdings Ende letzten Jahres gelöst wurden seien, sodass ein baldige Veröffentlichung möglich ist. Diese Annahme bewahrheitete sich erst letzte Woche mit den neuen AirPods, die auch mit einem drahtlosem Ladecase verfügbar sind. Auf der Unterseite der Verpackung befindet sich auch der Hinweise: „Kompatibel mit iOS-Gerät, Apple Watch oder Mac mit neuester Software. Für AirPower-Basis und Qi-zertifizierte Ladegeräte.“

Dann kann die Veröffentlichung in dieser Woche endlich erfolgen... oder auch nicht ;)

