Japans Handelskommission untersucht Apple. Die Nachrichtenagentur Reuters berichtet, dass der iPhone-Hersteller aus Cupertino sich Untersuchungen der japanischen Handelskommission gegenübersieht. Bei einer Umfrage japanischer Unternehmen, zu denen auch Zulieferer des iPhone-Konzerns gehören hätten sich Verdachtsmomente ergeben, Apple würde Knebelverträge abschließen und die Fertigung von Bauteilen unter die Bedingung von Transfer von Know-how knüpfen.

Erpresst Apple seine Zulieferer? Diesem Verdacht sieht sich der iPhone-Hersteller aus Cupertino im Moment in Japan ausgesetzt. Schon 2018 stand das Unternehmen im Fokus der japanischen Behörden, wegen seiner Verkaufspraxis von iPhones im Land. Auch wurde untersucht, ob Apple Yahoo aufforderte seine Spieleplattform langsamer wachsen zu lassen, weil sie eine Konkurrenz für den App Store darstellte.

Drohte Apple mit Vertragskündigung?

Offenbar gab ein Unternehmen an, Apple habe ihm mit Aufkündigung des Vertrags gedroht, als es eine Revision des Vertrages forderte. Dieser solle gegen eigene Urheberrechte verstoßen.

Nicht das erste Mal

Wenn Sie die Berichterstattung rund um Apple verfolgen, dann dürfte Ihnen aufgefallen sein, dass in den letzten Monaten vergleichbare kartellrechtliche Untersuchungen gegen die Firma angestrengt wurden.

In Südkorea sieht Apple sich dem Vorwurf ausgesetzt, Knebelverträge mit Mobilfunkanbietern ausgehandelt zu haben. Und die Europäische Union untersucht nach dem Vorwurf Spotifys, ob die Regularien des App Stores nicht gegen Rechte verstoßen. Konkret beschwert sich Spotify über zu hohe Provisionen.

Wird Apple zerschlagen?

Last but not least laufen auch in den USA Untersuchungen gegen den Konzern. Dort überprüft die Handelskommission, ob die Handelsvereinbarung mit Amazon zum Nachteil unabhängiger Händler sei. Darüber hinaus möchten die USA überprüfen, ob Technologiekonzerne wie Amazon, Facebook und Apple nicht zu viel Macht haben und aufgeteilt werden müssten.

