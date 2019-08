Zehn Tage vor dem Ende des Monats September – so drückte Ken Miyauchi, Präsident von SoftBank, es aus. Also am 20. September 2019 käme das nächste iPhone in den Handel. Der Präsident von SoftBank plauderte über den Termin während der Bekanntgabe der eigenen Quartalszahlen.

Zum 1. Oktober treten neue Gesetze in Japan in Kraft. Sie sollen es Kunden einfacher machen, versteckte Kosten beim Smartphone-Kauf über den Mobilfunkvertrag zu entdecken. Zum jetzigen Zeitpunkt ist aus den Abrechnungen für die Verbraucher nicht ersichtlich, wie viel Geld tatsächlich das Gerät kostet und wie viel der Datenvertrag. Manche Mobilfunk-Anbieter allerdings satteln bei den Tarifen drauf, um Verluste bei der iPhone-Subventionierung wieder wett zu machen.

Der SoftBank-Präsident wurde explizit auf die Herausforderungen der neuen Gesetzeslage angesprochen. Er antwortete, dass er ehrlich nicht wisse, was er zehn Tage tun solle. Sogleich entschuldigte er sich und korrigierte, dass natürlich „niemand“ wissen könne, wann das nächste iPhone veröffentlicht würde.

Es würde dann aber mindestens die ersten 10 Tage ohne Vertrag angeboten und erst danach wieder mit einem Vertrag im Paket, fügte er an.

"I'm honestly thinking about what I should do for about ten days (…). Excuse me, I shouldn't say that. Nobody knows when the new iPhone will be released (…). When it is, it will be unbundled for at least 10 days. After that, it will be part of a bundle."