09.09.2019 - 12:11 Uhr Geschrieben von Ben Otterstein



Bereits seit vielen Jahren hat es Tradition, dass Apple das iPhone-Event per Livestream in die Welt überträgt. Dazu stellt man Apps, Websites und weitere Möglichkeiten bereit, um die Vorstellung der neuen iPhone-Modelle live zu verfolgen. Auch in diesem Jahr wird man dazu auch wieder in zahlreichen Apple Stores die Live-Übertragung für interessierte Nutzer anbieten. Daneben lässt sich die Keynote auch erstmals auf YouTube ansehen.

Morgen Abend ab 19 Uhr unserer Zeit ist es soweit. Apple wird den iPhone-XS-Nachfolger sowie eine neue Apple Watch vorstellen. Während neue Informationen zu Apple Arcade sowie Apple TV+ zu erwarten sind, könnte es auch weitere neue Produkte geben. Damit Sie nichts von den Neuheiten verpassen, lässt Apple Sie das Event im Livestream verfolgen. Neben den üblichen Quellen geht Apple in diesem Jahr einen neuen Weg. Schon 2018 übertrug man das Event via Twitter. Unklar ist, ob dies auch morgen der Fall sein wird. Stattdessen kündigte man allerdings an, dass Sie das „By innovation only“-Event auf YouTube ansehen können.

Apple Stores mit Livestreams

Wer das Event jedoch nicht alleine Zuhause vor dem Mac, TV, iPhone oder iPad sehen möchte, kann auch einen der zahlreichen Apple Stores besuchen. Denn dort wird das Unternehmen wieder entsprechende Videowände aufbauen und für Sitzgelegenheit sorgen. Im Anschluss kann man sich dann mit Gleichgesinnten über die neuen Produkte austauschen.

Auf der „Today at Apple“-Sonderseite zum Event können Sie erfahren, welche Apple Stores die Live-Übertragung anbieten. Eine Anmeldung ist natürlich empfohlen, aber Sie können es auch „auf gut Glück“ versuchen.

